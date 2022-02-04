Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''

Sosyal medyayı aktif kullanan eski yetişkin film yıldızı Mia khalifa, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mia Khalifa, sevgilisinden gelen ''Hepsi benim'' yazılı mesajı da paylaştı.

Beyrut doğumlu fenomen, geçmişte yetişkin film sektöründe yer almıştı.

Ortadoğu'da aldığı ölüm tehditleri sonrası sektörü bırakan Khalifa; muhasebecilik, hukuki danışmanlık ve sunuculuk yaptı.

İki evlilik gerçekleştiren Khalifa, şimdilerde Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.

Mia Khalifa'nın Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunuyor.



