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Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''

04.02.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin filmlerinde rol alan ancak şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapan Mia Khalifa, göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''

Sosyal medyayı aktif kullanan eski yetişkin film yıldızı Mia khalifa, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa, sevgilisinden gelen ''Hepsi benim'' yazılı mesajı da paylaştı.

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Beyrut doğumlu fenomen, geçmişte yetişkin film sektöründe yer almıştı.

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''

Ortadoğu'da aldığı ölüm tehditleri sonrası sektörü bırakan Khalifa; muhasebecilik, hukuki danışmanlık ve sunuculuk yaptı.

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''

İki evlilik gerçekleştiren Khalifa, şimdilerde Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''

Mia Khalifa'nın Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunuyor.

Mia Khalifa göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! ''Hepsi benim!''


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Mia Khalifa
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