''Mia Malkova ile Neymar birlikte'' iddiası Fransa'yı karıştırdı!

Neymar'ın Brezilya'dan yakın arkadaşı Cristian Guedes, Instagram adresinden canlı yayın yaptığı sırada flaş bir itirafta bulundu. Guedes'in bu sözleri Fransa basınında olay yarattı.

PSG'de forma giyen süper star Neymar'ın Brezilya döneminden yakın arkadaşı olan Guedes, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Yayın sırasında, yetişkinlere yönelik bir sitede video çeken Mia Malkova isimli kadınla gizli aşk yaşadığını söyleyen Guedes'in bu itirafı kısa süre içinde gündem oldu.

NEYMAR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bu açıklamanın ardından gözler Neymar'a çevrildi. Yıldız oyuncudan bu konu hakkında henüz bir yalanlama gelmezken, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.