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Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz!

05.04.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon Hubert Hurkacz oldu.

Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz!

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz şampiyon oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 21 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile 24 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz karşılaştı.

Toplam 1 saat 43 dakika süren mücadelede İtalyan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Hurkacz, şampiyonluğa ulaştı.

24 yaşındaki Polonyalı raket, Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) masters turnuvalarındaki ilk zaferini elde etti.

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