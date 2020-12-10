Miami'de ev alan Şeyma Subaşı'dan itiraf! Gelen yoruma bomba yanıt

Partiden partiye gezen Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra eski kocasının Miami'deki evinden de olmuştu. Şeyma Subaşı çok sevdiği Miami'de daha fazla vakit geçirmek için ise kesenin ağzını açmıştı.

Miami’yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, oradan bir ev satın aldı. Şu sıralar Miami'deki evinden olan Şeyma Subaşı oradan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Dosta düşmana mesaj veren Subaşı açıklamasında şunları söyledi:

"Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Uyumak için ağladım. Kendimi topladım ve gözyaşlarımı sildim. Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için ALLAH'a teşekkür etmeliyim.



Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim! Olumlu bir hayat yaşamak, kendi tarzım! Bunu yeni takipçilerime söylüyorum; burada sadece iyi hisler göreceksiniz. Nazar değmesin."

OLUMSUZ YORUMLARA SESSİZ KALMADI

Subaşı bu paylaşımına gelen "Evet Şeyma işte böyle. Günde 10 kere tekrar ediyoruz ben güçlü kadınım... Belki böylece kendini inandırırsın. Ha ama baktın hâlâ olmuyorZeynep'ten bunu da öğren. Güçlü kadının güçlü olduğunu yazarak değil yaşayarak olduğunu anlatsın sana" yorumuna sessiz kalmadı.