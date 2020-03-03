SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Miami Heat 105 - 89 Milwaukee Bucks

Miami Heat 105 - 89 Milwaukee Bucks

NBA HABERLERİ  | 03.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

NBA'de Milwaukee Bucks'ı 105-89 yenen Miami Heat, rakibinin 6 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı. Heat'i galibiyete Jimmy Butler ve Bam Adebayo taşıdı.

Miami Heat 105 - 89 Milwaukee Bucks

Doğu Konferansı'nın 4. sırasındaki Heat, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip lider Bucks'ı 105-89 mağlup etti. Ev sahibi Heat'i galibiyete, 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Jimmy Butler ve 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 3 blokla "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı.

13 sayı, 15 ribaunt üreten Giannis Antetokounmpo, takımı Bucks gibi sezonun en düşük skorunda kaldı. Bucks'ta Brook Lopez ise 21 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

CEDİ OSMAN'DAN JAZZ'A 14 SAYI

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 126-113 kaybettikleri Utah Jazz mücadelesini 14 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Konuk ekip Jazz'da Bojan Bogdanovic 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rudy Gobert 20 sayı, 9 ribaunt, 5 blok ve Donovan Mitchell 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 32 sayı, 5 ribaunt ve Kevin Love'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 113-126
New York Knicks-Houston Rockets: 125-123
Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 107-130
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 88-127
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 105-89
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 109-107
San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 111-116

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
NBA'den flaş koronavirüs duyurusuNBA'den flaş koronavirüs duyurusu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
miami heat milwaukee bucks Jimmy Butler Bam Adebayo

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama

Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama

G.Saray'dan TFF'ye başvuru

G.Saray'dan TFF'ye başvuru

İşte Hikmet Karaman'ın yeni takımı

İşte Hikmet Karaman'ın yeni takımı

Ronaldo itirafı! "Devre arasında..."

Ronaldo itirafı! "Devre arasında..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kobe Bryant'ın eşi Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Kobe Bryant'ın eşi Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

Ses kayıtları ortaya çıktı! Kobe...

Ses kayıtları ortaya çıktı! Kobe...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Miami Heat 105 - 89 Milwaukee Bucks

Miami Heat, lider Bucks'ı devirdi

Charlotte Hornets 85-93 Milwaukee Bucks (Antetokounmpo'dan 41 sayı, 20 ribaunt)

Antetokounmpo yine yıldızlaştı

NBA'den flaş koronavirüs duyurusu

NBA'den flaş koronavirüs duyurusu

NBA'de Houston Rockets uzatmada kazandı

Houston Rockets uzatmada kazandı

New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson tarihe geçti

Zion Williamson tarihe geçti

NBA'deki 'Türk derbisi'ni Cedi'nin takımı kazandı

NBA'deki 'Türk derbi'sini Cedi'nin takımı kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.