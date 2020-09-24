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Miami Heat, Boston Celtics karşısında seriyi 3-1 yaptı

NBA HABERLERİ  | 24.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde Boston Celtics'i 112-109 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

Miami Heat, Boston Celtics karşısında seriyi 3-1 yaptı

NBA play-off turuna Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi. Heat, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Celtics'i 112-109 mağlup ederek, serinin dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Jimmy Butler 24 sayı, 9 ribaunt, 3 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Bam Adebayo 20, Goran Dragic ise 22 sayıyla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 28, Jaylen Brown'ın 21 ve Kemba Walker'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA play-off turuna Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (2-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edilecek.

(AA)

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