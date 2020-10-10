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Miami Heat'ten Los Angeles Lakers'a geçit yok

NBA HABERLERİ  | 10.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

NBA finalinde Los Angeles Lakers'ı 111-108 yenen Miami Heat, ikinci galibiyetini alarak seriyi 3-2'ye getirdi. Miami'de Jimmy Butler 47 dakika parkede kaldı 35 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle mücadele ederek triple double yaptı. Ayrıda Duncan Robinson 26 sayı, 5 ribaund ve Kendrick Nunn 14 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Lakers'ta ise Lebron 40 ribaund, 13 ribaund, 7 asist ve Anthony Davis 28 sayı, 12 ribaund ile oynadı. Altıncı maç 12 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'da!

Miami Heat'ten Los Angeles Lakers'a geçit yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Los Angeles Lakers'ı 111-108 yenen Miami Heat, ikinci galibiyetini alarak seriyi 3-2'ye getirdi.

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Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde geçen Heat, soyunma odasına da 60-56 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 6 sayıya (88-82) çıkaran Heat, sahadan 111-108 galip ayrıldı.

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Maçı 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 5 top çalmayla tamamlayan Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler, seride 2. kez "triple double"a imza attı. Duncan Robinson da 13'te 7 üçlük isabetiyle 26 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Butler, bir NBA final karşılaşmasında 35 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve 5 top çalma üreten ilk oyuncu oldu.

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Lakers'ta Lebron James'in 40 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve Anthony Davis'in 28 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Final serisinin 6. maçı, 12 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'da oynanacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA - İHA

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