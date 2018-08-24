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Michael Frey Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Michael Frey Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FREY İLK ANTRENMANINDA

Yeni transfer İsviçreli golcü Michael Frey, sarı lacivertlilerin Göztepe maçı öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı. Kendisine verilen özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan 24 yaşındaki oyuncu, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e hareket edecek.

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