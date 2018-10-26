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Michael Frey haftanın 11'inde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2018 22:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan golcüsü Michael Frey, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Michael Frey haftanın 11'inde

UEFA Avrupa Ligi için her hafta belirlediği ilk 11'de bu hafta Fenerbahçe'den de bir oyuncu yer aldı.

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında ağları sarsan golcüsü Michael Frey, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Fenerbahçe'deki ilk golünü Anderlecht ağlarına yollayan İsviçreli oyuncu, Hasan Ali Kaldırım'ın attığı ikinci golde de öncesinde pası veren oyuncu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Michael Frey Fenerbahçe anderlecht UEFA Avrupa Ligi

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