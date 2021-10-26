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Michael Jackson’a benzetilen zaman yolcusundan ilginç kehanet! O tarihe dikkat çekti: Büyük sel şehri yok edecek

26.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüntüsünü paylaşmak istemeyen ve kendisini Michael Jackson’a benzeten bir zaman yolcusu, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri’nde bir şehrin yıkılacağı konusunda insanlığı uyardı. Kasper adıyla bilinen sözde zaman yolcusu, 2063 yılında Los Angeles’ı yerle bir edecek bir sel felaketinden söz etti.

Michael Jackson’a benzetilen zaman yolcusundan ilginç kehanet! O tarihe dikkat çekti: Büyük sel şehri yok edecek

2075 yılından günümüze geldiğini iddia eden Kasper isimli sözde zaman yolcusu geleceğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırmızı bir ceket ve siyah ile beyaz benekli eldivenleriyle kamera karşısına geçen Kasper, yüzünü göstermemeyi tercih etti. Gizli bir görevde bulunduğu için gizlilik nedeniyle yüzünü göstermeyen Kasper, “Gelecekte şoke edici şeyler olacak. Sizinle daha önceden duyacağınız ilginç bir bilgiyi paylaşacağım. Bu bilgiler oldukça gizli” dedi.

Kasper, 2028'de halka açıklanmadan önce zaman yolculuğunun şu anda gizli laboratuvarlarda kullanıldığını iddia ederek sözlerine devam etti. Sözde zaman yolcusu daha sonra neden zamanda geri gönderildiğini söyleyerek “Bunlar gelecekte olacak şok edici detaylar. Böylece gelecekte, geçmişle ilgili veri toplamak için kamu göreviyle 2021 yılına geri gönderildim.Los Angeles, Kalifornia'dayım çünkü bu şehirde çok şok edici bir detay olacak. Büyük bir sel olacak. Bu, 2063 yılı civarında gerçekleşecek” diye konuştu.

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“İNSANLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Kasper’in anlattıklarını inandırıcı bulmadığını ifade eden bir kısım sosyal medya kullanıcıları onu yüzünü saklamakla suçladı. Daha önceki zaman yolculuğu videolarında benzer bir şekilde sel felaketinden söz edildiğine dikkat çeken kullanıcıların aksine bir kesim, “Kırmızı gözlük, eldiven ve ceket. Zannediyorum Michael Jackson bize gelecekten haber vermek için geri döndü” ifadeleriyle durumu ciddiye almadıklarını belirtti.

Sözde zaman yolcusunun anlattığı hikâyenin gerçeklik payını sorgulayan kullanıcılar, bu anlatılara inananlar için ise “İnsanlar için üzülüyorum” yorumunu yapmayı tercih etti.

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sosyal medya
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