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52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden kadının herkesi şaşırtan ilginç hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaylılarla yakın ilişkiler kurduğunu iddia eden 50 yaşındaki Paula, hayatının büyük bir bölümünü onlarla birlikte geçiriyor. 2 yaşında bir torunu olan Paula hayatı boyunca 52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve bu yüzden vücudunda birtakım morluklar olduğunu iddia ediyor.

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden kadının herkesi şaşırtan ilginç hikayesi

İlk olarak 6 yaşındayken uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden Paula’nın macerası hayatı boyunca devam etti. 2 yaşında bir torunu olan Paula hayatı boyunca 52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve bu yüzden vücudunda birtakım morluklar olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya hesabında vücudunda bulunan izleri gösteren Paula, “52 kez kaçırıldım. Diğerlerinin bana inanmamasını anlıyorum çünkü ben de bazen yaşadıklarıma inanamıyorum” ifadelerini kullandı. Olayların başlayacağı anı fark ettiğini belirten Paula, “Nasıl olduğunu anlamıyorum, bir şey olacağını anlıyorum ve o anda oluyor. İlk defa 1982 yılında karşılaştım uzaylılarla. Ağaçların arasındaydım ve her yer çok sessizdi. Yürüdüğüm yol daraldı, kalbimin senini duyuyordum. Garip bir şey gördüm kolu vardı. Kollarının ucunda da ışıklar vardı. 3 tanesi mavi diğeri yeşildi” dedi.

Işıkları gördükten sonra kaçmaya çalıştığını söyleyen Paula, “Kaçmaya çalıştığımı hatırlıyorum ama zemin bataklık gibiydi sanki kaçamıyordum. Daha sonra her yer karardı. Ailem birkaç saat boyunca ortadan kaybolduğumu söylüyor ama ben ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Yaşadığı olayın sonrasında defalarca tekrarlandığını anlatan Paula, bir uzay gemisinde de bulunduğunu söylüyor. Paula, “Uzaylılar bana sahip oldukları teknoloji gösterdiler. Hatta bir slayt gösterisi vardı güzel bir nehir daha sonra siyaha dönüşüyordu. Mavi gökyüzü kırmızıya dönüyordu, sonradan fark ettim bu aslında dünyaydı ve mahvolmuştu” dedi.

Eve döndüğü zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kollarında parmak izleri olduğunu iddia eden Paula, bunun kendisine verilen bir armağan olmadığını düşünüyor.

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