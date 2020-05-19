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Michael Jordan'ın ayakkabıları dudak uçuklatan fiyata satıldı

NBA HABERLERİ  | 19.05.2020 08:11 | Son Güncelleme

NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 1985 yılında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı açık artırmada 560 bin dolara alıcı buldu. Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

Michael Jordan'ın ayakkabıları dudak uçuklatan fiyata satıldı

Michael Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.

Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

REKOR KIRILDI

Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

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