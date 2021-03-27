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Michael Kraft, Erol Bulut'un onayıyla görevini sürdürecek

27.03.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft, Erol Bulut'un da onayıyla görevine devam edeceğini duyurdu.

Michael Kraft, Erol Bulut'un onayıyla görevini sürdürecek

Erol Bulut'un görevinden ayrılmasına rağmen kulüpte kalması konusunda görüş bildirdiğini açıklayan Kraft sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

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KRAFT'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"İyi akşamlar sarı lacivert ailesi, çalkantılı bir günün ardından, birkaç görüşme ve Erol Bulut'un da onayıyla görevimin devam ettiğinin gururla duyuruyorum.
Bu süreçte öncelikle Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum! Senden çok şey öğrendim ve müthiş bir iş birliği içinde olduğunun altını çizmek isterim.

Bizler ve siz büyük Fenerbahçe taraftarlarına düşen birlik olup sonuna kadar savaşmaktır.

Desteğiniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkürler."


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Erol Bulut Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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