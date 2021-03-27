Erol Bulut'un ayrılışı sonrası Fenerbahçeli futbolcuların tavrı dikkat çekti

Fenerbahçe yönetimi aldığı kararla sezon başında takımın başına getirilen Erol Bulut'un görevine son verdi. Sarı-lacivertlilerle lig ve kupada 34 maça çıkan genç teknik adam 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Kadıköy'de peş peşe alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrılırken, Bulut'la ilgili hiçbir Fenerbahçeli futbolcunun veda mesajı paylaşmaması dikkat çekti.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre Ferdi, Harun, Ozan, Altay, Pelkas, Sinan ve Serdar Aziz; eski hocalarını hiç zaman kaybetmeden takipten çıkardı.

Yaşananlar Bulut ile futbolcular arasında sorun olduğu iddialarını güçlendirdi.

