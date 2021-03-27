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Erol Bulut'un ayrılışı sonrası Fenerbahçeli futbolcuların tavrı dikkat çekti

27.03.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılırken, genç teknik adamın görevine son verilmesinin ardından yaşananlar dikkat çekti.

Erol Bulut'un ayrılışı sonrası Fenerbahçeli futbolcuların tavrı dikkat çekti

Fenerbahçe yönetimi aldığı kararla sezon başında takımın başına getirilen Erol Bulut'un görevine son verdi. Sarı-lacivertlilerle lig ve kupada 34 maça çıkan genç teknik adam 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Kadıköy'de peş peşe alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrılırken, Bulut'la ilgili hiçbir Fenerbahçeli futbolcunun veda mesajı paylaşmaması dikkat çekti.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre Ferdi, Harun, Ozan, Altay, Pelkas, Sinan ve Serdar Aziz; eski hocalarını hiç zaman kaybetmeden takipten çıkardı.

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Yaşananlar Bulut ile futbolcular arasında sorun olduğu iddialarını güçlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
erolcum sen turuncu polo shirt laci pantalon giyip basaksehir mesaji veriyodun ya alanyanin basindayken, o muthis aklinla bi mesajda ayrilirken vereydinde gorseydik.
demekki hocanin kuyusunu bunlar kazmış
Hiçbir zaman kaybetmeden,takipten mi çıkardılar?bu nasıl bir haber?bu nasıl bir cümle?bu uygulamanın haberlerini oluşturan oksijen israfının eğitimini bir de hangi vasıfla orada maaş aldığını çok merak ediyorum gerçekten?

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