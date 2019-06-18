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Michel Platini, yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alındı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

UEFA eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.

Michel Platini, yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alındı

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Fransa'da gözaltına alındı.

Fransız futbol adamı, dev turnuvanın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozynin danışmanı da ifade veren isimler arasında.

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dünya kupası michel platini

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