Michelin 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3 artırdı

İSTANBUL (AA) - Michelin, 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3'lük artışla 23 milyar 795 milyon avroya yükseltirken, net gelirini ise 1 milyar 220 milyon avro artışla 1 milyar 845 milyon avroya çıkardı.

Michelin, 2021 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Michelin grubu, 2 milyar 966 milyon avroluk segment faaliyet geliri elde etti.

Söz konusu dönemde grubun satışları yüzde 16,3'lük artışla 23 milyar 795 milyon avroya yükselirken, net geliri ise 1 milyar 220 milyon avro artışla, 1 milyar 845 milyon avro olarak gerçekleşti.

Lastik satış adetleri yüzde 11,8 oranında, lastik dışı satışları ise yüzde 7,7 oranında artış kaydetti. Otomotiv segmentinde 18 inç ve üzeri lastiklerdeki pazar payı kazanımları sayesinde, olumlu orijinal ekipman/değişim iş kolu karması grubun teknolojik inovasyon alanındaki önemli pozisyonunu korudu.

Grubun açıklanan 2021 performansı, "Michelin in Motion" stratejik planının üç önemli sac ayağını oluşturan "Çalışanlar", "Karlılık" ve "Gezegen" için belirlenen 2030 hedefleri ile uyumlu oldu. Yönetim pozisyonunda görev alan kadınların oranı yüzde 28,9'a yükselirken, işletme sermayesi üzerinden yüzde 10,3 oranında getiri elde edildi. "Race to Zero" anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte çevre taahhütleri güçlendirildi.

-"Grubumuz gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Michelin Grubu CEOsu Florent Menegaux, şunları kaydetti:

"Michelin, 2021 yılında bir yandan çalışanlarını korumaya yönelik önceliğini sürdürürken diğer yandan son derece zorlu koşullarda oldukça iyi sonuçlar elde etti. Karşılaştığımız birçok zorlukla her gün başarılıyla mücadele eden tüm çalışanlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Elde ettiğimiz sonuçlar bize grubumuzun gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladığını gösteriyor. Michelin in Motion stratejimizin kesintisiz olarak uygulanması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."