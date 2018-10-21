MAGAZİN

Michelle Heaton'ın fermuarı fena patladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcının katıldığı gala gecesi, elbisesinin fermuarı yüzünden kabusa dönüştü. Michelle Heaton neyse ki yedek elbisesini yanında getirmişti

Michelle Heaton'ın fermuarı fena patladı

İngiliz şarkıcı ve TV yıldızı Michelle Heaton, önceki akşam özel bir gala gecesine katıldı.

Yardım amacıyla düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği gece için Heaton uçuk pembe bir kıyafet tercih etmişti.

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Makyajını tazelemek için tuvalete gittiğinde başına hiç beklemediği bir olay geldi. Elbisesinin fermuarı patladı.

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O anı da yanındaki arkadaşının yardımıyla cep telefonuna kaydeden Heaton, sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. Heaton paylaşımında, aslında şanslı olduğunu çünkü yanında yedek elbise de getirdiğini belirtti.

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Michelle Heaton, gecenin geri kalanına kırmızı bir elbiseyle devam etti.


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Michelle Heaton Michelle Heaton elbise

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