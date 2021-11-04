Mide problemleri mi yaşıyorsunuz? Hayat kalitenizi arttıracak doğal probiyotikler bu tariflerde gizli!

Vücudumuzda ikinci beyin işlevi gören bağırsaklar, yararlı bakterilerle birlikte fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir. Bağırsaklar düzgün çalışmadığında hayat kalitenizi etkileyecek düzeyde problemlerle karşılaşabilirsiniz. Evde hazırlayacağınız doğal tariflerle siz de probiyotik ihtiyacınızı tablet ve ilaçlara gerek kalmadan karşılayabilirsiniz. İşte hem leziz hem de probiyotik kaynağı olan tarifler...
MALZEMELER
3-4 litre su
1 su bardağı esmer toz şeker
Kombucha mantarı mayası
HAZIRLANIŞI
Suyu bir tencereye ekleyin ve kaynatın.
Su kaynamaya başlayınca 1 su bardağı esmer toz şekeri ilave edip karıştırın.
Şeker çözününce tencereyi ocaktan alın. Siyah çayı tencereye ekleyerek demlenmeye bırakın.
Karışım soğuduğunda süzerek cam bir kavanoza aktarın.
Kombucha mantarını ılık su ile yıkayıp kavanoza koyun.
Kavanozun hava almaması için ağız kısmını temiz bir bezle örtüp lastik geçirin.
Kavanozu 5-10 gün arası oda sıcaklığında güneş almayan bir yerde bekletin.
MALZEMELER
Salatalık, lahana, havuç ve biber
3 litre su
Sirke
Kaya tuzu
Muskat
3-4 adet küp şeker
HAZIRLANIŞI
3 litre suyu kaynatın.
Kavanozun dibine 1 avuç kadar nohut atın.
Sırayla arzu ettiğiniz sebzeleri küçük küçük doğrayarak kavanozun içine ekleyin.
Kaynamış sıcak suyu ekleyin.
Üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin.
Tuzun ardından 1 çay bardağı sirke ekleyin.
3-4 adet küp şekeri ekleyin.
1 tatlı kaşığı muskat ekleyin.
Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında 20 gün bekletin.
MALZEMELER
Pastörize süt ya da günlük süt
HAZIRLANIŞI
Plastik kaşık yardımıyla kefir mayalarını cam kavanozun dibine koyun. Metal kaşık kullanırsanız kefir mayaları ölür.
Miktarını belirlediğiniz oda sıcaklığındaki sütü yavaşça kavanoza boşaltın.
Kavanozun ağız kısmını bir tülbent ya da delikli bir bez ile örtüp lastik geçirin.
Karanlık bir yerde kavanozu 1 gün bekletin.
Ertesi gün plastik ya da ahşap süzgeçle süzün.
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