YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

15.06.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinde 1 liralık 83 metal paranın yanı sıra pil, cam parçaları, taş, vida gibi 233 parça çıkarıldı - Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Doktoru Serhat Binici: - "Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor"

NAZLI TİMUR - Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki gencin midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkarıldı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.

İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.

- "Erişkin yaşlarda görülen bir durum değil"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, AA muhabirine, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.

Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi:

"Ameliyat esnasında çivilerden bir iki tanesinin mide duvarını geçtiğini gördük. Kalın bağırsakta değişik ebatlarda iki metal parça ve iki taş olduğunu izledik. Midesini açtığımızda pil, mıknatıs, çivi, metal para, cam parçası, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor. Erişkin yaş grubunda genelde psikiyatri hastaları, mahkumlar veya istismar olaylarında görülebiliyor."

Daha önce de bir hastasının 75 tane çivi yuttuğunu belirten Binici, "Çivilerden iki tanesi soluk borusuna kaçmıştı. O hastamızı da taburcu ettik. Şu an hastamızın sağlık durumu stabil seyrediyor. Yavaş yavaş yeme içmeye başladı. Serviste takip ediyoruz." dedi.

Başhekim Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise "Yabancı cisim yutan psikotik hastalık tanısı olan hastamızın cerrahi tedavisi Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalımızda başarıyla gerçekleştirildi. Çocuklar ve psikyatrik tanılı hastalarımızın yabancı cisim yutma tehlikesine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanın ağabeyi Burhan Demir de karın ağrısı şikayeti yaşayan kardeşini hastaneye getirdiğinde karnındaki cisimlerin tespit edildiğini belirterek, "Bu hastaneye sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı ve midesinden bu cisimler çıkarıldı. Doktorlara ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldıVan'da şişme botla göle açılan kişi donmak üzereyken kurtarıldı
GÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Doğa Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Zambak Eczanesi
Tusba
Yeni Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.