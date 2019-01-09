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Midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı! Tam 700 gram

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kayseri'deki özel bir hastaneye mide bulantısı, kusma ve yemek yiyememe şikayetiyle giden 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Genç kızın şikayetleri üzerine endoskopi ile mideye bakıldı. Karşılaşılan görüntü üzerine genç kız hemen ameliyata alındı.

45 dakikalık ameliyatla temizlenen mideden çıkanlar genç kızın ailesini şaşkına çevirdi. Ameliyattan sonra 3 gün hastanede kontrol altında tutulan genç kız kontrolleri tamamlanınca taburcu edildi.

45 dakikalık ameliyatla çıkarıldı

Kayseri'deki özel bir hastaneye başvuran 17 yaşındaki bir hastanın midesinden yaklaşık 700 gram ağırlığında kıl çıkarıldı. Hasta 45 dakikalık bir ameliyat sonucunda midesindeki kıl kütlesinden kurtuldu. 17 yaşındaki D.K., Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Dicle’ye mide bulantısı, kusma ve yemek yiyememe şikayetleriyle başvurdu.
Op. Dr. Kadir Dicle, hastaya yaptığı endoskopide, tıpta ‘trikobezoar’ adı verilen, kıl yeme alışkanlığına bağlı olarak midede taşlaşmış bir kıl kütlesine rast geldi. D.K., kendisine yapılan ameliyat sonucunda midesindeki yaklaşık 700 gramlık kıl kütlesinden kurtuldu.
Konuyla ilgili bilgi veren Op. Dr. Kadir Dicle, “Bizler midedeki taşlaşmış gıdaya ‘bezoar’ adını veriyoruz. Taşlaşmış gıdalar ‘fitobezoar’, midedeki kıl yumağı ise ‘trikobezoar’ olarak adlandırılır. Bu, çok nadir görülen bir hastalık türüdür. Hastamız 17 yaşında hafif mental reterdasyon bir hastamız. Kendisinde kıl yeme alışkanlığı varmış. Bize bulantı, kusma, karın ağrısı, yemek yememe şikayetiyle geldi. Daha önce de bu şikayetlerle bir iki hastaya gitmiş ama kendisine endoskopi yapılmamış. Hasta bize geldiğinde biz diğer tetkiklerini ve endoskopisini yaptık. Endoskopide mideyi dolduran bir kıl yumağını gördük. Ailesine gösterdik ve çok ciddi bir şaşkınlık yaşadılar. Hastamızı ameliyat ettik. Midesini tamamen dolduran, 650-700 gram civarında bir kıl yumağını çıkardık. Hastamızı 3 gün hastanede yatırdık, şimdi şifayla taburcu ettik” dedi.
Kıl yeme alışkanlığının nadiren görüldüğünü belirten Dicle, çocukların da bu tür eğilimleri olan aileleri, çocuklarını takip etmeleri konusunda uyardı.
İşte ameliyatla hastanın midesinden çıkarılan 700 gram ağırlığındaki kıl.
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Anahtar Kelimeler:
mide Kıl ameliyat

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