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Mido: Mostafa Mohamed Galatasaray'a bedavaya gelebilir

18.06.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da Mostafa Mohammed hakkında çarpıcı iddia. Eski futbolcu Mido, Galatasaray'ın durumu öğrenmesi ve araştırması halinde oyuncunun ocak ayında bedavaya gelebileceğini söyledi.

Mido: Mostafa Mohamed Galatasaray'a bedavaya gelebilir

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Mısırlı eski futbolcu Mido, Mostafa Mohamed'in Zamalek ile son yaptığı yeni sözleşmenin federasyon tarafından tescil edilmediğini söyleyerek bunun sorumlusu olarak kulübün eski yöneticisini gösterdi.

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Mısırlı eski futbolcu Mido, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a kiralanmadan önce Zamalek ile imzaladığı sözleşmenin Mısır Futbol Federasyonu tarafından tescilenmediğini söyledi ve sorumlu olarak Zamalek eski yöneticilerinden Ibrahim Abdullah'ı gösterdi.

Spor Bakanını bu konuda göreve çağıran Mido yaptığı açıklamada, "Galatasaray eğer Mostafa Mohamed'in sözleşme detaylarını öğrenirse oyuncu Zamalek'e geri döner ve ocak ayında bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atar" dedi.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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