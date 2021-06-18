Mido: Mostafa Mohamed Galatasaray'a bedavaya gelebilir

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Mısırlı eski futbolcu Mido, Mostafa Mohamed'in Zamalek ile son yaptığı yeni sözleşmenin federasyon tarafından tescil edilmediğini söyleyerek bunun sorumlusu olarak kulübün eski yöneticisini gösterdi.

Mısırlı eski futbolcu Mido, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a kiralanmadan önce Zamalek ile imzaladığı sözleşmenin Mısır Futbol Federasyonu tarafından tescilenmediğini söyledi ve sorumlu olarak Zamalek eski yöneticilerinden Ibrahim Abdullah'ı gösterdi.

Spor Bakanını bu konuda göreve çağıran Mido yaptığı açıklamada, "Galatasaray eğer Mostafa Mohamed'in sözleşme detaylarını öğrenirse oyuncu Zamalek'e geri döner ve ocak ayında bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atar" dedi.

(FUTBOL ARENA)

