Midyeci Ahmet'in 'intikam' şubesi! Eski eşi isyan etti

DHA'ya konuşan Deniz Çelebi de, "Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Boşanırken iki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim. Burayı da aldım. Burası bana hakkıyla, ismiyle devredildi. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı" dedi.

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı boşanarak, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu evlilikten 9 ve 3.5 yaşında iki çocukları olan çift arasındaki anlaşmaya göre Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi. 1 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş şubesini işletmeye başlayan Deniz Çelebi, eski eşi Ahmet Çiçek'in bir hafta sonra kendilerine malzeme tedarikini kestiğini ve hemen karşılarına aynı isimle şube açtığını söyledi.

'İSMİ MİDYECİ DENİZ OLSUN DEMİŞTİ KABUL ETMEDİM!'

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Deniz Çelebi, "Biz Ahmet Bey ile evlenirken, aslında çok ciddi borçları vardı. Bu durumları beraber aşacağımıza inandığım için Ahmet Bey ile evlendim. Evlendikten sonra Midyeci Ahmet markasını oluşturmaya başladık. İsmi ne olsun diye düşünürken Ahmet Bey bana 'ismi Midyeci Deniz olsun' dedi. Ben kesinlikle kabul etmedim. Markanın patentini alırken kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Binlerce midyeyi belki milyonlarca midyeyi ben yaptım. Sabah 07.00, gece 03.00'e kadar 4-5 yıl böyle çalıştım. Ben kamera önünde değildim, ben perde arkasındaydım. Ahmet Bey markanın yüzüydü. Boşanma esnasında anlaşamadık. Ahmet Bey egoist tavırlar içerisine girmeye başladı. Beni hikayesinde istememeye başladı. 'Boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim. İki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim ve aldım. Burası bana hakkıyla ismiyle devredildi" diye konuştu.

"BENİ BİR EŞ OLARAK DEĞİL DE ÇALIŞANI OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI"

Deniz Çelebi "Boşandıktan sonra, 15 gün içerisinde benimle franchise sözleşmesi imzalaması lazımdı. Bu şubeye mal vermesi gerekiyordu. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı. Kadın olarak güçlü durmamı istemiyor. Başarmamı istemiyor. Benim ona muhtaç olmamı istiyor. Sosyal medyada 'Çocuklarına nafaka alıyorsun zaten' diyorlar. Çocuklarımın nafakasını ben üç aydır zorla alıyorum. Midyeci Ahmet markası dededen, ya da babadan kalma bir yer değil. Biz Ahmet Bey ile emek vererek bu markayı yarattık. Midyeci Ahmet lezzeti benim elimden geçiyor, bütün reçeteler bana ait. Şu an midyeyi ben yapıyorum, kokoreci aynı yerden temin ediyorum. Yakışmadı Midyeci Ahmet'e. Beni bir eş olarak değil de bir çalışan olarak görmeye başlamıştı" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Ahmet Çiçek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahsetmek istemediğim bazı nedenlerden dolayı yıllardır hizmet verdiğimiz Beşiktaş Midyeci Ahmet ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Özellikle şu an var olan Midyeci Ahmet tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır. Gerek satılan ürünlerin gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkarılmıştır. Midye, kokoreç, gibi tedarik edilen ürünler kesinlikle tarafımızdan sağlanmamaktadır. Ürün ve hizmet ile alakalı doğacak şikayetlerden markamız sorumlu değildir" dedi.





