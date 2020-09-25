Miguel Borja kimdir? Borja kimdir? Miguel Borja nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş'ın forvet transferi konusunda görüşmeye başladığı Miguel Borja artık gün sayıyor...Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Goal.com'un İspanyol versiyonu ve Kolombiya basını kaynaklı Beşiktaş'ın, Junior forması giyen Miguel Borja'yı kadrosuna katmak istediği aktarıldı. 27 yaşındaki forvet oyuncusu, devre arasına kadar kiralık olarak Junior kadrosunda bulunsa da bonservisi Palmeiras'ta. Daha önce kısa süreli bir İtalya kariyeri geçiren Borja'nın Beşiktaş formasıyla Avrupa'ya yeniden dönmeye sıcak bakabileceği aktarılmakta.

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Miguel Borja veya tam adıyla Miguel Ángel Borja Hernández. 26 Ocak 1993 Tierralta doğumlu Kolombiyalı futbolcu. Forvet mevkiinde oynayan sambacı 1.84 boyunda.

2011’de profesyonel kariyerine başlayan golcü oyuncu 2018 Libertadores Kupası’nın gol kralı oldu.

Tierra Alta doğumlu oyuncunun bonservisi Brezilya Serie A Ligi takımlarından Palmeiras'ta bulunuyor. Miguel Borja, Junior FC takımında kiralık olarak forma giyiyor.10 Kasım 2016 yılından beri milli takım formasını da giyen Miguel Borja, çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.

Oynadığı takımlar

Deportivo Cali

Cucuta Deportivo

Cortulua

CD La Equidad

Olimpo

Livorno

İndependieta Santa Fe.

