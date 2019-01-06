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Miguel Cardoso: Eğer Emre yılbaşında Dubai'ye gittiyse benim için öldü!

İSPANYA HABERLERİ  | 06.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor, hastalığı nedeniyle bir haftadır takımla birlikte çalışmalara katılamıyor ancak İspanya basını, Emre'nin yılbaşında parti yaptığını iddia ediyor.

Miguel Cardoso: Eğer Emre yılbaşında Dubai'ye gittiyse benim için öldü!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, takımında krize yol açtı. Emre, hastalığı nedeniyle bir hafta aradan sonra ilk kez antrenmanlara çıktı. Ancak İspanyol basını, genç futbolcunun yılbaşında Dubai'ye gittiği ve orada parti yaptığını iddia etti.

Konu hakkında konuşan Celta Vigo Teknik Direktörü Miguel Cardoso, ''Emre, yılbaşından sonra ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Yılbaşını da hasta geçirmişti. Doktor, evde dinlenmesini söyledi. Geçen gün antrenmana gelecekti ama kendini iyi hissetmiyordu. Bugün ilk kez antrenmana katıldı ve sağlığı yerinde gözüküyor.'' diye konuştu.

''EĞER ÖYLEYSE EMRE BENİM İÇİN ÖLDÜ''

Miguel Cardoso'ya Emre Mor'un yılbaşını Dubai'de geçirdiği iddialarının sorulması üzerine teknik adam sert bir cevap verdi ve ''Eğer Emre, söylendiği gibi Dubai'ye gitmişse benim için öldü demektir. Yılbaşı günü Emre bana mesaj attı. Kendisini hasta hissettiğini söyledi. Ertesi sabah ise evine doktor yolladım. Kahvaltıdan önce doktor, eve gitti. Sonra doktorla da konuştum ve Emre'nin evde olduğunu söyledi.'' dedi.

SÜPER LİG TEKLİFİ AÇIKLANDI

Celta Vigo sportif direktör Felipe Minambres, Ocak transferiyle ve Emre Mor transferine dair flaş bir açıklama yaptı.

Minambres, "Emre Mor için Türkiye'den kabul edilmesi söz konusu olmayan bir takas teklifi aldık. Takas teklif eden ekibin yetkilisine Emre için düşüncelerimizi aktardık. Bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Bu sezon Celta Vigo ile sadece 9 maçta forma şansı bulabilen genç yıldız, yalnızca 376 dakika sahada kalabilirken skora da katkı gösteremedi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor celta vigo Miguel Cardoso

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