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Miguel Crespo'nun nişanlısından Galatasaray itirafı!

16.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde takımın değişilmez oyuncusu haline gelen Miguel Crespo'nun her geçen gün talipleri artıyor. Avrupa'da birçok kulübün radarında olan yıldız oyuncunun nişanlısından flaş Galatasaray açıklaması geldi.

Miguel Crespo'nun nişanlısından Galatasaray itirafı!
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye armağanı olan Miguel Crespo'nun yükselişi herkes tarafından takdir ediliyor. Avrupa'da özellikle Atletico Madrid'in dikkatini çeken yıldız oyuncunun sezon sonunda transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Crespo'nun nişanlısı, yaptığı açıklamalarla Galatasaray hakkında flaş itirafta bulundu.

"AİLECEK UNUTAMIYORUZ"

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Crespo hakkında konuşan Adriana Catarina, "Crespo'yu maçlardan önce gergin göremezsiniz. Her zaman pozitif ve galibiyete inanır. Galatasaray'a karşı attığı gol ve aldığımız galibiyeti ailecek hala unutamıyoruz" dedi. (A Spor)

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Miguel Crespo fenerbahçe galatasaray

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