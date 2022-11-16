Miguel Crespo'nun nişanlısından Galatasaray itirafı!

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye armağanı olan Miguel Crespo'nun yükselişi herkes tarafından takdir ediliyor. Avrupa'da özellikle Atletico Madrid'in dikkatini çeken yıldız oyuncunun sezon sonunda transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Crespo'nun nişanlısı, yaptığı açıklamalarla Galatasaray hakkında flaş itirafta bulundu.

"AİLECEK UNUTAMIYORUZ"

Crespo hakkında konuşan Adriana Catarina, "Crespo'yu maçlardan önce gergin göremezsiniz. Her zaman pozitif ve galibiyete inanır. Galatasaray'a karşı attığı gol ve aldığımız galibiyeti ailecek hala unutamıyoruz" dedi. (A Spor)

