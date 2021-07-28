SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Mihael Zgank bronzu da kaybetti

Mihael Zgank bronzu da kaybetti

28.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli judocumuz Mihael Zgank bronz madalya kazanma şansını da kaybetti.

Mihael Zgank bronzu da kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi.

Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo bronz madalya mücadelesine çıkan milli sporcu, Özbek Davlat Bobonov'a ippon ile mağlup oldu.

Mihael Zgank, Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı.

"İYİ MÜCADELE ETTİM"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo mücadelesinde bronz madalya mücadelesinde Özbek rakibine yenilerek madalyayı kaçıran milli judocu Mihael Zgank, çok üzgün olduğunu söyledi.

Nippon Budokan'daki bronz madalya mücadelesi sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan milli sporcu, "İyi mücadele ettim ama madalya alamadım." dedi.

Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Mihael Zgank, "Sabah kalktığımda olimpiyat şampiyonu olacağımı hissettim. Bu beklentiyle maçlarımı yaptım. Böyle bir gün kariyerimde yoktu, gücüm yerindeydi, hiç yorulmadım. Ama yarı final maçını kaybettikten sonra benim için çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henry Onyekuru, Olympiakos yolundaHenry Onyekuru, Olympiakos yolunda
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Milli yüzücü Berke Saka elemeleri geçemediMilli yüzücü Berke Saka elemeleri geçemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

F.Bahçe derken başka takıma gidiyor

F.Bahçe derken başka takıma gidiyor

Dünya yıldızı transferi açıklanıyor!

Dünya yıldızı transferi açıklanıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

G.Saray transferi resmen açıkladı

G.Saray transferi resmen açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.