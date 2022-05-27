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Mika Raun'a gelen itiraf şoke etti! 'Eniştemin külotlarını gizli gizli kokluyorum'

27.05.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Mika Raun, canlı yayınladığı itiraf videosunda "Eniştemin külotlarını gizli gizli kokluyorum" ifadelerini kullanınca "Allah böylelerine akıl fikir versin" yorumları da beraberinde geldi.

Mika Raun'a gelen itiraf şoke etti! 'Eniştemin külotlarını gizli gizli kokluyorum'

TikTok platformunda ilginç konuşma ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, her yaptığı hareketle gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mika Raun, paylaştığı videolarla ağızları açık bırakıyor.

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Son olarak market görüntüleriyle şaşkına çeviren Mika'ya çok sayıda olumsuz yorum gelmiş, takipçilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Estetik operasyonunun ardından bambaşka bir görüntüye kavuşan TikTok fenomeni, yaşam tarzını da değiştirdi.

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ŞAŞKINA ÇEVİREN İTİRAF!

Takipçilerinden gelen "Eski, samimi Mika'yı çok özledim" mesajlarına kulak tıkayan Mika Raun Can, itiraf videosuyla şaşkına çevirdi. Kendisine gelen itirafları bir bir okuyan ünlü fenomen, "Eniştemin külotlarını gizli gizli kokluyorum" itirafına kahkaha patlattı.
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Kendisini izleyenlerin de katıla katıla güldüğü bu videoya "Allah böylelerine akıl fikir versin" yorumu geldi.


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