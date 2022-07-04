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  4. Mika Raun, hastane odasından paylaştı! Kalça ve göğüs yaptırdı iddiası

Mika Raun, hastane odasından paylaştı! Kalça ve göğüs yaptırdı iddiası

04.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan Mika Raun, hastane odasından paylaşım yaptı. Mika Ruan'un paylaşımı sonrası göğüs ve popo ameliyatı olduğu iddia edildi. Mika Raun ameliyatın ardından yaptığı paylaşımlarda da göğüslerini ön plana çıkaran dekolteli elbiseler tercih etti. İşte Mika Raun'un son hali...

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun son paylaşımıyla herkesi şoke etti. Mika Can Raun daha önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü. TikTok fenomeni bununla da kalmadı ve göğüs ve kalça için de ameliyat masasına yattı.

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemesiyle olay olan Mika Can Raun son olarak hastane odasından bir paylaşım yapınca dikkat çekti.

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SON HALİ GÜNDEMDE

Göğüs ve kalçasından ameliyat olduğu iddia edilen Mika Raun'un TikTok'taki son paylaşımları da öne çıktı. Mika Raun'un göğüs ve kalçalarında gözle görülür değişiklik vardı.

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Mika Raun'un son halini görenler "İnanılmaz bir değişim", "Çok güzel olmuşsun", "Gelsin dekolteli pozlar" yorumları yaptı.

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İşte Mika Raun'un son hali...
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