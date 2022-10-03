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Mika Raun'un sosisli yeme videosu şoke etti! Yorum yağdı

03.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değişimi kadar yaptığı aykırı hareketlerle de gündeme gelen fenomen Mika Raun bu sefer de sosis yediği anlarla gündem oldu. TikTok fenomeni Mika Raun'un o anları görenler "Sen iyice kafayı yedin" yorumları yaptı.

Hem değişimi hem de yaptığı müstehcen paylaşımlarla dikkat çeken Mika Raun sosyal medyada yine ilginç bir paylaşıma imza attı. Cinsiyet değiştirme operasyonuna 2 buçuk milyon ödediğini açıklayan Mika Can Raun sosis yeme oyunundaki anlarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde cinsel ilişkiye girdiği anları yayınlayan fenomenin oyundaki görüntüsü takipçilerinin pek hoşuna gitmedi.

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Paylaşımı farklı algılanan Mika Can'a "Sen iyice kafayı yedin" yorumları yağdı.

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Mika Raun sosyal medya ele
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