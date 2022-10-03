Mika Raun'un sosisli yeme videosu şoke etti! Yorum yağdı

Hem değişimi hem de yaptığı müstehcen paylaşımlarla dikkat çeken Mika Raun sosyal medyada yine ilginç bir paylaşıma imza attı. Cinsiyet değiştirme operasyonuna 2 buçuk milyon ödediğini açıklayan Mika Can Raun sosis yeme oyunundaki anlarını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde cinsel ilişkiye girdiği anları yayınlayan fenomenin oyundaki görüntüsü takipçilerinin pek hoşuna gitmedi.
Paylaşımı farklı algılanan Mika Can'a "Sen iyice kafayı yedin" yorumları yağdı.
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