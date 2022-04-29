MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mika Raun yataktan paylaştı! O detay dikkat çekti

Mika Raun yataktan paylaştı! O detay dikkat çekti

29.04.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olarak tanınan Mika Raun'un geniş bir takipçi kitlesi var. Sosyal medya fenomeni son olarak aylık 50 bin TL harcadığını açıklayarak gündeme gelmişti. Mika Raun estetikle değişimden sonra yatak pozu verdi. Mika Can Raun'un yatak pozunda herkes aynı detaya takıldı.

Mika Raun yataktan paylaştı! O detay dikkat çekti

750 bin takipçisi olan TikTok fenomeni Mika Raun son hali ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Mika Can Raun yüz feminizasyonu operasyonu geçirmişti. Mika Raun yüz feminizasyonu operasyonu geçirerek bambaşka biri oldu.

Yüz feminizasyonu; alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenenin komple ele alındığı bir estetik operasyon olarak biliniyor. Estetikle değişiminin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mika Can son olarak yatakta üstsüz poz verdi.

"Ayda 50 bin lira harcıyorum" diyerek gündem olan Mika Raun mini etekli pozuyla olay oldu"Ayda 50 bin lira harcıyorum" diyerek gündem olan Mika Raun mini etekli pozuyla olay oldu

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin TL harcadığını açıklayan Mika Raun'un yatak pozu takipçilerinden yorum bolca yorum aldı. Mika Raun'un takipçileri fotoğrafta fenomenin gözünü görünce yorum yağdırdı.

222

Bir gözü kan çanağı gibi olan fenomene "Gece ne yaşadın?", "Gözüne ne oldu?", "Ne oldu güzel gözlerine?" gibi yorumlar yağdı.

rnrhrnh

Mika Raun geçtiğimiz gün de dolgu yaptırdığı dudaklarıyla pek çok mesaja maruz kalmıştı. Ünlü fenomene takipçileri "Dudaklarının hali ne?" yorumları yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denize sıfır süper evini paylaştı! Evi nasıl aldı?Denize sıfır süper evini paylaştı! Evi nasıl aldı?
'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali
Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

İlginizi Çekebilir

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.