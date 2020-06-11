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  4. Mike Tyson, 18 milyon doları reddetti

Mike Tyson, 18 milyon doları reddetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.06.2020 19:44 | Son Güncelleme

Ringlere dönmeye hazırlanan ünlü boksör Mike Tyson, Karma Dövüş Sanatları MMA efsanesi Wanderlei Silva ile karşılaşması için yapılan 18 milyon dolarlık teklifi reddetti.

Mike Tyson, 18 milyon doları reddetti

Tarihin en genç ağır siklet boks şampiyonu olan ABD'li boksör Mike Tyson, gelen dövüş tekliflerini reddetmeye devam ediyor.

HOLYFIELD İLE KARŞILAŞMASI BEKLENİYOR

Tyson'ın 1997'de kulağını ısırdığı bir başka eski şampiyon Evander Holyfield da dönüş hazırlıklarına devam ediyor ancak ikilinin dövüşeceği konusu sadece dedikodudan ibaret.

SON TEKLİF 18 MİLYON EURO

53 yaşındaki Tyson'a dövüşmesi için yapılan son teklif ise Karma Dövüş Sanatları MMA efsanesi Wanderlei Silva'ydı. Ancak Tyson, 18 milyon dolarlık bu teklifi, geleneksel boksa geri dönmeyi istemesi gerekçesiyle için reddetti.

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