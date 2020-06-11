Mike Tyson, 18 milyon doları reddetti

Tarihin en genç ağır siklet boks şampiyonu olan ABD'li boksör Mike Tyson, gelen dövüş tekliflerini reddetmeye devam ediyor.
Tyson'ın 1997'de kulağını ısırdığı bir başka eski şampiyon Evander Holyfield da dönüş hazırlıklarına devam ediyor ancak ikilinin dövüşeceği konusu sadece dedikodudan ibaret.
53 yaşındaki Tyson'a dövüşmesi için yapılan son teklif ise Karma Dövüş Sanatları MMA efsanesi Wanderlei Silva'ydı. Ancak Tyson, 18 milyon dolarlık bu teklifi, geleneksel boksa geri dönmeyi istemesi gerekçesiyle için reddetti.
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