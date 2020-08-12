SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Mike Tyson'ın ringe dönüş maçı 2,5 ay ertelendi

Mike Tyson'ın ringe dönüş maçı 2,5 ay ertelendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.08.2020 13:52 | Son Güncelleme

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın, 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacağı maçın tarihi 28 Kasım'a alındı. Tyson, daha önce 12 Eylül'de yapılacağı duyurulan maçın afişini Instagram hesabından paylaşarak, belirlenen yeni tarihin 28 Kasım olduğunu belirtti.

Mike Tyson'ın ringe dönüş maçı 2,5 ay ertelendi

Mike Tyson'ın, 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacağı maçın tarihi 28 Kasım'a alındı.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Marko Tomas eski takımına geri döndüMarko Tomas eski takımına geri döndü
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de forvet harekatı

Fenerbahçe'de forvet harekatı

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş transferi bitirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Efsane isim ringe geri dönüyor

Efsane isim ringe geri dönüyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mike Tyson'ın ringe dönüş maçı 2,5 ay ertelendi

İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi

Süper Lig yeniden başladı: Maçların güvenli şekilde oynanması için ne tür önlemler alındı?

Süper Lig yeniden başladı: Maçların güvenli şekilde oynanması için ne tür önlemler alındı?

Serena Williams, 6 ay sonra ilk kez korta çıktı

6 ay sonra ilk kez korta çıktı

BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı

BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı

Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?

Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?

MotoGP'de Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle peş peşe 3. yarışı kaçıracak

Marc Marquez, peş peşe 3. yarışı kaçıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.