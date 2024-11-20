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  4. Mike Tyson maçı sonrası paraya para demiyor! Sydney Thomas, tarihin en hızlı ünlü olan insanı olabilir...

Mike Tyson maçı sonrası paraya para demiyor! Sydney Thomas, tarihin en hızlı ünlü olan insanı olabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.11.2024 16:59
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Mike Tyson ile Jake Paul'un karşı karşıya geldiği boks maçında iki sporcunun da önüne geçen ring kızı Sydney Thomas'ın durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Güzelliğiyle milyonları büyüleyen Sydney Thomas'ın sosyal medyadaki takipçi sayısı uçunca, kazandığı para da aynı şekilde uçtu...

Mike Tyson maçı sonrası paraya para demiyor! Sydney Thomas, tarihin en hızlı ünlü olan insanı olabilir...

Milyonların izlediği Jake Paul-Mike Tyson maçının sürpriz ismi Sydney Thomas, gecenin en dikkat çekini isimlerinden biri olarak tarihe geçti.

TEMPOSUZ MAÇTA, GECEYE DAMGA VURDU

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Mike Tyson-Jake Paul maçının temposuz geçtiği geceye damga vuran Sydney Thomas, izleyenleri güzelliğiyle büyüledi. Üniversite öğrencisi olan Sydney Thomas, boks maçının ardından kısa süre içinde ünlendi.

1 MİLYONA YAKLAŞTI

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Maçtan önce 17 bin takipçisi bulunan Sydney Thomas'ın güncel takipçisi 1 milyona yaklaştı. Birçok reklam anlaşması imzalayan Sydney Thomas'ın kısa süre içinde zengin olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Boks Mike Tyson
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