Mike Tyson maçı sonrası paraya para demiyor! Sydney Thomas, tarihin en hızlı ünlü olan insanı olabilir...

Milyonların izlediği Jake Paul-Mike Tyson maçının sürpriz ismi Sydney Thomas, gecenin en dikkat çekini isimlerinden biri olarak tarihe geçti.

TEMPOSUZ MAÇTA, GECEYE DAMGA VURDU

Mike Tyson-Jake Paul maçının temposuz geçtiği geceye damga vuran Sydney Thomas, izleyenleri güzelliğiyle büyüledi. Üniversite öğrencisi olan Sydney Thomas, boks maçının ardından kısa süre içinde ünlendi.

1 MİLYONA YAKLAŞTI

Maçtan önce 17 bin takipçisi bulunan Sydney Thomas'ın güncel takipçisi 1 milyona yaklaştı. Birçok reklam anlaşması imzalayan Sydney Thomas'ın kısa süre içinde zengin olduğu ifade edildi.