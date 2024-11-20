Mike Tyson maçı sonrası paraya para demiyor! Sydney Thomas, tarihin en hızlı ünlü olan insanı olabilir...

Milyonların izlediği Jake Paul-Mike Tyson maçının sürpriz ismi Sydney Thomas, gecenin en dikkat çekini isimlerinden biri olarak tarihe geçti.
Mike Tyson-Jake Paul maçının temposuz geçtiği geceye damga vuran Sydney Thomas, izleyenleri güzelliğiyle büyüledi. Üniversite öğrencisi olan Sydney Thomas, boks maçının ardından kısa süre içinde ünlendi.
Maçtan önce 17 bin takipçisi bulunan Sydney Thomas'ın güncel takipçisi 1 milyona yaklaştı. Birçok reklam anlaşması imzalayan Sydney Thomas'ın kısa süre içinde zengin olduğu ifade edildi.