SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

Mike Tyson ile Holyfield'ın, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçında karşı karşıya gelecekleri iddia edildi.

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıllık bir aradan sonra olası bir geri dönüşü işaret etti.

Tyson, Instagram hesabında son idmanından bir görüntü kolajı paylaştı. Birkaç saat içinde, fiziksel olarak iyi görünen Tyson'ın yumruk kombinasyonlarını içeren klip, üç milyondan fazla görüntüleme aldı.

"GERİ DÖNDÜM"

mike-tyson_9072

"Geri döndüm" diyen 54 yaşındaki Tyson, 2005'ten beri profesyonel bir boks maçına çıkmadı. Daha önce Sky'de yer alan habere göre ise Tyson'ın eski rakiplerinden Holyfield, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçına açık olduğunu söylemişti.

Holyfield'ın bu demeci ve Tyson'un idman videolarından sonra efsane ikilinin yıllar sonra bir yardım ve gösteri maçında tekrar ringe çıkabileceği yönünde haberler ağırlık kazandı.

KULAĞINI ISIRMIŞTI

mike_3114

İkili, 90'larda Tyson'ın Holyfield'ın kulağını ısırdığı maç dahil iki kez karşılaşmış, iki maçı da Tyson rakibine kaybetmişti.

“KENDİMİ DURDURULAMAZ HİSSEDİYORUM”

mike-tyson-1

Mike Tyson, geçtiğimiz aylarda Hotboxing with Mike Tyson adlı programında “Dövüş ve savaş sanatının nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Hayatım boyunca buna çalıştım. Bu nedenle ringe çıkmaya korkuyorum. Çünkü ben bir yok ediciyim… Bunun için doğdum. Ama artık içimde o duygu yok. O günler geride kaldı. İçim boş… Artık hiçbir şeyim” demişti.

Ancak Mike Tyson, geçtiğimiz haftalarda bu açıklamasının tam aksi bir yorumda bulundu. “Kendimi durdurulamaz hissediyorum” diyen efsane isim “Tekrar eskisi gibi hissediyorum. Savaş tanrısı egomu yeniden alevlendirdi ve yeniden savaşmamı istiyor” yorumunda bulundu. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler, Mike Tyson hayranlarını heyecanlandırdı.

"LÜTFEN GERİ DÖNME MİKE!"

5ebbddf20f2544248c37e6bd

UFC başkanı Dana White, eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson’ın eğitim videosu yayınladıktan sonra “Geri döndüm” diyerek ringe adım atmamasını tavsiye ettiğini söyledi. Tyson’ın yakın arkadaşı White, geri dönüşün gerçekleştiğini görmek istemiyor. 53 yaşındaki Tyson, Kevin McBride’ye karşı yenildikten sonra 2005 yılından beri emekli.

White, “Ona kavga etmemesi için yalvarıyorum. Dedim ki: ‘Harika görünüyorsun, hala patlayıcısın, açıkçası hala güçlüsün, tüm zamanların en iyilerinden birisin” diye konuştu.

White, eski ağır sikletin gerekirse geri dönmesini engellemek için kendi teklifiyle adım atacağını ima etti. White, 'Sonuçta Mike’ın savaşmasını istemiyorum. Çılgınca bir şey yapmaya kalkarsa, onun yapmaması için bir şey bulmam gerekebilir. Tyson’ın planladığı şeyden emin değil." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Spor dünyasında acı haberSpor dünyasında acı haber
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Spor dünyasından acı haber

Spor dünyasından acı haber

Yeni transfer formayı giydi

Yeni transfer formayı giydi

Mesut Özil ve F.Bahçe'yi duyurdular

Mesut Özil ve F.Bahçe'yi duyurdular

Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı

Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

53 Yaşındaki Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Milli güreşçi Metin Demirci asma köprüden atladı

Milli güreşçi asma köprüden atladı

Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı

Eczacıbaşı VitrA'da ayrılık

Sumo güreşçisi Shobushi Kanji koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor dünyasından acı haber

Glenn Hoag: Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar

'Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar'

Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı

Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.