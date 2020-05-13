Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıllık bir aradan sonra olası bir geri dönüşü işaret etti.

Tyson, Instagram hesabında son idmanından bir görüntü kolajı paylaştı. Birkaç saat içinde, fiziksel olarak iyi görünen Tyson'ın yumruk kombinasyonlarını içeren klip, üç milyondan fazla görüntüleme aldı.

"GERİ DÖNDÜM"

"Geri döndüm" diyen 54 yaşındaki Tyson, 2005'ten beri profesyonel bir boks maçına çıkmadı. Daha önce Sky'de yer alan habere göre ise Tyson'ın eski rakiplerinden Holyfield, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçına açık olduğunu söylemişti.

Holyfield'ın bu demeci ve Tyson'un idman videolarından sonra efsane ikilinin yıllar sonra bir yardım ve gösteri maçında tekrar ringe çıkabileceği yönünde haberler ağırlık kazandı.

KULAĞINI ISIRMIŞTI

İkili, 90'larda Tyson'ın Holyfield'ın kulağını ısırdığı maç dahil iki kez karşılaşmış, iki maçı da Tyson rakibine kaybetmişti.

“KENDİMİ DURDURULAMAZ HİSSEDİYORUM”

Mike Tyson, geçtiğimiz aylarda Hotboxing with Mike Tyson adlı programında “Dövüş ve savaş sanatının nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Hayatım boyunca buna çalıştım. Bu nedenle ringe çıkmaya korkuyorum. Çünkü ben bir yok ediciyim… Bunun için doğdum. Ama artık içimde o duygu yok. O günler geride kaldı. İçim boş… Artık hiçbir şeyim” demişti.