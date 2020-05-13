Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıllık bir aradan sonra olası bir geri dönüşü işaret etti.
Tyson, Instagram hesabında son idmanından bir görüntü kolajı paylaştı. Birkaç saat içinde, fiziksel olarak iyi görünen Tyson'ın yumruk kombinasyonlarını içeren klip, üç milyondan fazla görüntüleme aldı.
"Geri döndüm" diyen 54 yaşındaki Tyson, 2005'ten beri profesyonel bir boks maçına çıkmadı. Daha önce Sky'de yer alan habere göre ise Tyson'ın eski rakiplerinden Holyfield, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçına açık olduğunu söylemişti.
Holyfield'ın bu demeci ve Tyson'un idman videolarından sonra efsane ikilinin yıllar sonra bir yardım ve gösteri maçında tekrar ringe çıkabileceği yönünde haberler ağırlık kazandı.
İkili, 90'larda Tyson'ın Holyfield'ın kulağını ısırdığı maç dahil iki kez karşılaşmış, iki maçı da Tyson rakibine kaybetmişti.
Mike Tyson, geçtiğimiz aylarda Hotboxing with Mike Tyson adlı programında “Dövüş ve savaş sanatının nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Hayatım boyunca buna çalıştım. Bu nedenle ringe çıkmaya korkuyorum. Çünkü ben bir yok ediciyim… Bunun için doğdum. Ama artık içimde o duygu yok. O günler geride kaldı. İçim boş… Artık hiçbir şeyim” demişti.
Ancak Mike Tyson, geçtiğimiz haftalarda bu açıklamasının tam aksi bir yorumda bulundu. “Kendimi durdurulamaz hissediyorum” diyen efsane isim “Tekrar eskisi gibi hissediyorum. Savaş tanrısı egomu yeniden alevlendirdi ve yeniden savaşmamı istiyor” yorumunda bulundu. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler, Mike Tyson hayranlarını heyecanlandırdı.
UFC başkanı Dana White, eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson’ın eğitim videosu yayınladıktan sonra “Geri döndüm” diyerek ringe adım atmamasını tavsiye ettiğini söyledi. Tyson’ın yakın arkadaşı White, geri dönüşün gerçekleştiğini görmek istemiyor. 53 yaşındaki Tyson, Kevin McBride’ye karşı yenildikten sonra 2005 yılından beri emekli.
White, “Ona kavga etmemesi için yalvarıyorum. Dedim ki: ‘Harika görünüyorsun, hala patlayıcısın, açıkçası hala güçlüsün, tüm zamanların en iyilerinden birisin” diye konuştu.
White, eski ağır sikletin gerekirse geri dönmesini engellemek için kendi teklifiyle adım atacağını ima etti. White, 'Sonuçta Mike’ın savaşmasını istemiyorum. Çılgınca bir şey yapmaya kalkarsa, onun yapmaması için bir şey bulmam gerekebilir. Tyson’ın planladığı şeyden emin değil." ifadelerini kullandı.
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