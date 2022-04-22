Mike Tyson uçağı adeta ringe çevirdi! Ünlü boksörün hayranını dövdüğü anlar izleyenleri şoke etti

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson bu kez yumruğunu ring dışında kullanarak tepki çekti. İddialara göre, dünyanın en ünlü boksörlerinden biri olan Tyson, hayranını yumrukladı.

MIKE TYSON'DAN ŞOKE EDEN HAREKET!

Yine iddialara göre, uçak yolculuğu yapmak üzereyken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kırmayan 55 yaşındaki Tyson, daha sonra kendisini rahatsız eden ve agresif davranan hayranını yumruklamaya başladı. O anlar, saniye saniye görüntülendi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Mike Tyson'ın yolcuya saldırısına ilişkin paylaşılan videoda, Tyson'ın koltuğundan kalkıp arkasını döndüğü ve kimliği belirsiz olan ve hayranı olduğu söylenen kişiye seri bir şekilde vurduğu görüldü. Hayran Tyson'ın yumruk darbeleri sonrası kanlar içinde kaldı.

Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcunun tartışmadan önce, Tyson'ı rahatsız edecek hareketlerde bulunarak kollarını salladığı, eski boksör sessizce koltuğunda otururken onu kışkırtmaya çalıştığı öne sürüldü. Yolcunun son derece sarhoş olduğu da iddia edildi.

Yolcunun tedavi altına alındıktan sonra ise Tyson'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

