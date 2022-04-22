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  4. Mike Tyson uçağı adeta ringe çevirdi! Ünlü boksörün hayranını dövdüğü anlar izleyenleri şoke etti

Mike Tyson uçağı adeta ringe çevirdi! Ünlü boksörün hayranını dövdüğü anlar izleyenleri şoke etti

22.04.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, uçakta bir yolcuyu yumruklarken görüntülendi. Bir öfke patlaması yaşayan Tyson'ın arkasını dönüp kimliği belirsiz bir adamın kafasına defalarca vurduğu o anlar şok etkisi yarattı.

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson bu kez yumruğunu ring dışında kullanarak tepki çekti. İddialara göre, dünyanın en ünlü boksörlerinden biri olan Tyson, hayranını yumrukladı.

MIKE TYSON'DAN ŞOKE EDEN HAREKET!

Yine iddialara göre, uçak yolculuğu yapmak üzereyken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kırmayan 55 yaşındaki Tyson, daha sonra kendisini rahatsız eden ve agresif davranan hayranını yumruklamaya başladı. O anlar, saniye saniye görüntülendi.

Mike Tyson

KANLAR İÇİNDE KALDI

Mike Tyson'ın yolcuya saldırısına ilişkin paylaşılan videoda, Tyson'ın koltuğundan kalkıp arkasını döndüğü ve kimliği belirsiz olan ve hayranı olduğu söylenen kişiye seri bir şekilde vurduğu görüldü. Hayran Tyson'ın yumruk darbeleri sonrası kanlar içinde kaldı.

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Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcunun tartışmadan önce, Tyson'ı rahatsız edecek hareketlerde bulunarak kollarını salladığı, eski boksör sessizce koltuğunda otururken onu kışkırtmaya çalıştığı öne sürüldü. Yolcunun son derece sarhoş olduğu da iddia edildi.

Yolcunun tedavi altına alındıktan sonra ise Tyson'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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