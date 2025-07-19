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Mikel Arteta Chelsea'den 6. oyuncu transferini yaptı! Noni Madueke Arsenal formasını giydi...

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'den 23 yaşındaki futbolcu Noni Madueke transferini açıkladı. Açıklama sonrası Arsenal taraftarları Arteta'yı protesto etti. Mikel Arteta'nın, Arsenal’ın başına geçtiğinden beri Chelsea’den 6 oyuncu için 150 milyon euro'dan fazla para harcamacı ise gündem oldu.

Mikel Arteta Chelsea'den 6. oyuncu transferini yaptı! Noni Madueke Arsenal formasını giydi...
Burak Kavuncu
Noni Madueke

Noni Madueke

İNG İngiltere
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Noni Madueke'yi transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere Milli Futbol Takımı oyuncusu Noni Madueke'nin uzun vadeli sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Nijerya asıllı 23 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu, Chelsea formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. Madueke, İngiltere mili takımı formasıyla da 7 maça çıktı.

YILDIZ İSİM AÇIKLAMA YAPTI

Mikel Arteta Chelsea den 6. oyuncu transferini yaptı! Noni Madueke Arsenal formasını giydi... 1

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Madueke, "Burada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu fırsatı yaratan herkese teşekkür ederim. Sahada bana duyulan güveni karşılamak için sabırsızlanıyorum. Çok özel olacak." ifadelerini kullandı.

ARTETA’NIN CHELSEA AŞKI BİTMEDİ!

Mikel Arteta Chelsea den 6. oyuncu transferini yaptı! Noni Madueke Arsenal formasını giydi... 2

Teknik direktör Mikel Arteta, Arsenal’ın başına geçtiğinden beri Chelsea’den 6 oyuncu için 150 milyon euru harcama yaparak dikkatleri zerine çekti.

Kai Havertz: 75 milyon euro
Noni Madueke: 58 milyon euro
Jorginho: 11,5 milyon Euro
Kepa: 5,8 milyon euro
Willian: Bedelsiz transfer
Raheem Sterling: Kiralık

ARSENAL TARAFTARINDAN TEPKİ

Mikel Arteta Chelsea den 6. oyuncu transferini yaptı! Noni Madueke Arsenal formasını giydi... 3

Arsenal taraftarlarının bir kısmı Madueke transferine sosyal medyada tepki gösterirken, #NoToMadueke etiketiyle başlatılan kampanya 5.000'den fazla imza topladı. Ayrıca, Emirates Stadyumu çevresindeki duvar resimleri de “Arteta out” sloganlarıyla boyandı.

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