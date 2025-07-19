Mikel Arteta Chelsea'den 6. oyuncu transferini yaptı! Noni Madueke Arsenal formasını giydi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Noni Madueke'yi transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere Milli Futbol Takımı oyuncusu Noni Madueke'nin uzun vadeli sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Nijerya asıllı 23 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu, Chelsea formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. Madueke, İngiltere mili takımı formasıyla da 7 maça çıktı.

YILDIZ İSİM AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Madueke, "Burada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu fırsatı yaratan herkese teşekkür ederim. Sahada bana duyulan güveni karşılamak için sabırsızlanıyorum. Çok özel olacak." ifadelerini kullandı.

ARTETA’NIN CHELSEA AŞKI BİTMEDİ!

Teknik direktör Mikel Arteta, Arsenal’ın başına geçtiğinden beri Chelsea’den 6 oyuncu için 150 milyon euru harcama yaparak dikkatleri zerine çekti.

Kai Havertz: 75 milyon euro

Noni Madueke: 58 milyon euro

Jorginho: 11,5 milyon Euro

Kepa: 5,8 milyon euro

Willian: Bedelsiz transfer

Raheem Sterling: Kiralık

ARSENAL TARAFTARINDAN TEPKİ

Arsenal taraftarlarının bir kısmı Madueke transferine sosyal medyada tepki gösterirken, #NoToMadueke etiketiyle başlatılan kampanya 5.000'den fazla imza topladı. Ayrıca, Emirates Stadyumu çevresindeki duvar resimleri de “Arteta out” sloganlarıyla boyandı.