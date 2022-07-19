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MIKTA Film Günleri başlıyor

19.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya sinemasından filmler, 21-22 Temmuz'da Ankara'da izleyiciyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) Film Günleri başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, film günleri 21-22 Temmuz'da MIKTA'nın 2022 Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye öncülüğünde ve ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca, 2013 yılında kıtalar arası istişare ve eş güdüm platformu olarak kurulan MIKTA'yı oluşturan Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin son dönem sinemalarının seçkin örnekleri CerModern'de seyirciyle buluşturulacak.

Film gösterimlerinin ücretsiz yapılacağı MIKTA Film Günleri'nde, Güney Kore'den "Broker Trailer", Meksika'dan "Museo", Türkiye'den "Bizim için Şampiyon" 21 Temmuz Perşembe, Endonezya'dan "Sultan Augung" ve Avustralya'dan "The Sapphires" 22 Temmuz Cuma izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı cermodern

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