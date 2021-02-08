Milan avukatı: ''Ibrahimovic, Lukaku'ya 'maymun' demedi, 'eşek' dedi''

İtalya Ligi Serie A'da Ibrahimovic ile Lukaku arasında yaşanan olayın yankıları devam ediyor.

Milan ile Inter arasında yapılan maçta iki oyuncu karşı karşıya gelmiş ve sözlü atışmaya girmişti. Ibrahimovic'in bu atışmada ırkçı ifade kullandığı iddia edilmiş ve olaylar bir anda alevlenmiş, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Milan Kulübü avukatı Leonardo Cantamessa ise Zlatan Ibrahimovic'in ırkçı bir kelime söylemediğini savundu.

Cantamessa, yaptığı açıklamada, "Ibrahimovic, kendisine bir karakter yarattı ancak bu bir şaka. Çünkü kendisi hiç kibirli biri değil. Thiago Silva, Milan'dan ayrılırken üzgün olduğunu iyi hatırlıyorum. Lukaku'yu şahsen tanımıyorum ancak eski öğrencim ve şimdilerde Inter'in avukatı olan Chicco Capellini, oyuncunun bana çok zeki bir insan olduğunu söyledi. Lukaku, bazı cümleleri soyut bir şekilde cevaplamalı. Eşek mi, maymun mu? Ibrahimovic, ona "eşek" dedi. Tam anlamıyla "eşek" spor alanında yetenek olarak fakir demektir." ifadelerini kullandı.

