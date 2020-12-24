Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu kırdı!

Serie A'da çıktığı son 16 maçta 2 ve üstü gol bulan Milan, Barcelona'nın 1948'den bu yana elinde bulundurduğu 72 yıllık rekoru kırdı. Bu sezon ligde çıktığı tüm maçlarda iki gol ve üstünde skor üreten Milan, geçen sezonun son iki haftasında da aynı başarıyı gösterdi. İtalyan ekibi bu alanda 16 maçlık seri yakalarken Barcelona'nın rekoru 15 maçtı.

Bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Stefano Pioli'nin ekibi toplam 32 gol bulurken topladığı 34 puanla zirvede yer alıyor.

Milan bu sezon ligdeki tek yenilgisiz takım olma unvanını da koruyor.

