Milan Baros ile Lucas Podolski Kasımpaşa maçında RAMS Park’ta!

Galatasaray’ın eski futbolcularından Milan Baros ile Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sarı-kırmızılıların, RAMS Park’ta oynadığı Kasımpaşa mücadelesini stadyumdan izledi.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Baros, kuzey tribününe gitti ve burada tezahüratlara katıldı. Milan Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi.

PODOLSKI DE STADYUMA GELDİ

Galatasaray’da 4 sezon forma giyen eski Çek futbolcu, 116 maçta 61 gol atarken, 2008-2009 sezonunda da Süper Lig’de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Sarı-kırmızılılarda 2 sezon geçiren eski Alman futbolcu Lukas Podolski ise görev aldığı 75 müsabakada 34 gol sevinci yaşadı. Podolski de 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır