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Milan Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milan Chelsea maçı şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

11.10.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ile Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında karlı karşıya geliyor. İngiliz ekibiyle Avrupa kupalarında oynadığı ilk maçı 1966 yılının Şubat ayında kazanan İtalyan ekibi daha sonraki beş randevudan galibiyet çıkaramadı. Heyecanla beklenen karşılaşma, 80 bin kişilik Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi "Milan Chelsea maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Milan Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milan Chelsea maçı şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırma yapıyor. Peki, Milan Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milan Chelsea maçı şifresiz mi?

MİLAN CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan Chelsea maçı 11 Ekim 2022 Salı günü saat 22.00'da başlayacak.

Karşılaşma Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.

MİLAN CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Chelsea maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

MİLAN CHELSEA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Milan'ın muhtemel 11'leri: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud

Chelsea'nin muhtemel 11'leri: Kepa; Chalobah, T Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Aubameyang, Mount

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