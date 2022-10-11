Milan Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milan Chelsea maçı şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırma yapıyor. Peki, Milan Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milan Chelsea maçı şifresiz mi?
Milan Chelsea maçı 11 Ekim 2022 Salı günü saat 22.00'da başlayacak.
Karşılaşma Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.
Milan Chelsea maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.
Milan'ın muhtemel 11'leri: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud
Chelsea'nin muhtemel 11'leri: Kepa; Chalobah, T Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Sterling, Aubameyang, Mount
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