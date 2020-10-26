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Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı

İTALYA HABERLERİ  | 26.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, kalecisi Donarumma ile oyuncularından Hauge’nin yanı sıra teknik ekipten 3 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı

Serie A’da bugün Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan’a müsabaka öncesi kötü haber geldi. Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Korona virüse yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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