Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı

Serie A’da bugün Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan’a müsabaka öncesi kötü haber geldi. Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Korona virüse yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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