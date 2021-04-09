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Milan'da Hakan Çalhanoğlu imzalıyor

09.04.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun takımıyla sözleşme yenileme konusunda son aşamaya geldiği iddia edildi.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu imzalıyor

Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin uzun süredir kulüple yaptıkları görüşmelerin pozitif olarak son bulma aşamasında olduğu kaydedildi.

İtalyan medyasındaki haberlere göre Milan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini kabul etmek üzere.

27 yaşındaki oyuncu ile Milan uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerde bulunuyordu. Milano ekibi yıllık 4 milyon euro'da ısrar ediyordu. Piyasa değeri 35 milyn euro olarak gösterilen Milli futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Hakan bu sene çıktığı toplam 34 maçta 7 gol 11 asistlik performans sergiledi.


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Milan
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