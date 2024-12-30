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Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 13:10
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İtalya ekibi Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca ile yollar ayrıldı.

Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi

Milan Kulübü, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Fonseca'nın görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve Lille gibi takımları çalıştıran Fonseca, sezon başında Milan ile anlaşmıştı.

Fonseca yönetiminde istikrarsız bir görüntü çizen Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Milan, 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Milan
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