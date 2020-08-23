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Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi

İTALYA HABERLERİ  | 23.08.2020 08:56 | Son Güncelleme

2021 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin Milan yönetimi ile yeni anlaşma için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu özellikle koronavirüs arasının ardından gerçekleştirdiği çıkışla parmak ısırtmış, sezonu ise 38 maçta 11 gol 9 asistle tamamlamıştı.

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi

Milan, 2021 Haziran'ında sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Corriere dello Sport'un haberinde Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak isteyen Milan, sezon sonunu beklemeden oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Çalhanoğlu'nun 2.5 milyon Euro yıllık olan maaşını 3 milyon Euro'ya çekmek isteyen Milan yönetimine daha yüksek bir taleple cevap veren menajerinin pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.

Tarafların orta noktayı bulacağına yüksek ihtimal veren İtalyan gazetesi Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da kalmak istemesi sebebiyle anlaşmanın çok geçmeden tamamlanacağını sayfalarına taşıdı.

(SPORX)

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