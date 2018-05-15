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Milan'dan sonra Roma da Yusuf Yazıcı'yı istiyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden olan Yusuf Yazıcı, bu kez İtalyan ekiplerinin kıskacında. Serie A devi Milan'ın Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın da bu miktarı daha da artırarak Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Milan'dan sonra Roma da Yusuf Yazıcı'yı istiyor!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Yusuf Yazıcı için 'Bir kulüp 15 milyon Euro verdi’ şeklindeki açıklaması sonrası, harekete geçen bir çok kulüp bu oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun '15 milyon Euro verdi’ dediği kulübün İtalya Seri A ekibi Milan olduğu ancak aynı ligden Roma'nın bu teklifi daha da geliştirerek önümüzdeki günlerde bordo-mavili kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.

Daha önce Türkiye’den Cengiz Ünder’i transfer eden ve genç oyuncunun performansından memnun kalan Roma’nın, hem Milan’ın teklifini saf dışı bırakmak, hem de Trabzonspor yönetiminin aklını çelmek için oldukça yüksek bir rakam teklif etmesi bekleniyor.

YÖNETİM GÖNDERMEYE SICAK BAKMIYOR

Trabzonspor yönetimi ise gelecek sezon öncesi kadroda yeni bir yapılanmaya giderek iskelet kadroyu özellikle de genç oyuncular Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra Abdülkadir Ömür’ün üzerinden oluşturmayı planlıyor. Bordo-mavili yönetim bu iki oyuncuyu da satmaya sıcak bakmazken, Avrupa’dan farklı kulüplerin de yeni teklifler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, bu sezon ligde 32 maçta 2387 dakika süre alırken, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi, toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
roma Yusuf Yazıcı Trabzonspor

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