Milan, Ibrahimovic hayranlarını yasa boğdu! 8 ay sahalardan uzak kalacak

Milan, Ibrahimovic'in dizinden ameliyat edildiğini ve 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 41 yaşındaki yıldız oyuncunun futbol kariyerini bitirip bitirmeyeceği henüz bilinmiyor.

HAKAN'A ŞAKA YOLLU GÖNDERME YAPMIŞTI

İtalya'da 11 yıl sonra Serie A şampiyonluğu yaşayan Milan'ın kutlamalarında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na tepki vardı. Geçen sezon Milan forması giyen ve sezon başı Inter'e transfer olan Çalhanoğlu'nu, eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic hedef göstermişti.

3 sezon Milan’da forma giydikten sonra sezon başında ezeli rakipleri Inter’e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sezonu ikinci sırada tamamladı. Milan ile şampiyonluğa ulaşan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, şampiyonluk kutlamasında eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’na gönderme yapmayı unutmamıştı.

Üstü açık otobüste mikrofonu eline alan Ibrahimovic, önce “Hakan'a bir mesajınız var mı?” dedi. Taraftarların tepkisinin ardından hızını alamayan İsveçli “Duyamıyorum! Hakan’a mesaj gönderin!” sözlerini sarf etmişti.



