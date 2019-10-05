SPOR

Milan, Ozan Kabak'ın peşinde

İTALYA HABERLERİ  | 05.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

İtalyan devi Milan, Schalke 04'e transfer olurken kadrosuna katmak istediği milli futbolcumuz Ozan Kabak için yeniden harekete geçti.

Milan, Ozan Kabak'ın peşinde

Milan, Schalke'de yeterli forma şansı bulamayan Ozan Kabak'ı takibe devam ediyor.

İtalya'nın önde gelen spor sitesi Calciomercato, Ozan Kabak'ın sezon başında neden Milan'a gitmediğine dair özel haber paylaştı.

Habere göre; Milan direktörleri Ricky Massara ve Paolo Maldini, genç defans oyuncusunu takıma almak için harekete geçti. Ozan için özel gözlemci tutuldu. Stuttgart yönetimiyle de Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya varıldı.

Milan dışında Bayern Münih ve Manchester United'ın da ilgilendiği oyuncu ise Schalke'yi tercih etti. Ozan Kabak ise gelişimini sürdürmek için Almanya'da kalma kararı aldı ve İtalya'ya gitmedi.

Schalke'de sezon başında sakatlanan ve istediği kadar forma şansı bulamayan Ozan Kabak, Almanya'da kalmasına karşın, Milan milli oyuncuyu takibe devam ediyor. Schalke'de istediği kadar süre alamayan Ozan Kabak, sezon sonunda ayrılmak isterse de Milan, tekrar başarılı oyuncu için devreye girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak milan schalke 04

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