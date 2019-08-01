Milan, Rafael Leao transferini açıkladı

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa’nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Alexandre da Conceiҫão Leao’nun transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, Leao’nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunun geçen sezon transfer olduğu Lille’de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao’nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.



