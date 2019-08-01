Milan, Rafael Leao transferini açıkladı

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa’nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Alexandre da Conceiҫão Leao’nun transfer edildiği bildirildi.
Açıklamada, Leao’nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunun geçen sezon transfer olduğu Lille’de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao’nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.
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