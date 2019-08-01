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Milan, Rafael Leao transferini açıkladı

İTALYA HABERLERİ  | 01.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Serie A devi Milan, Portekizli forvet oyuncusu Rafael Leao’yu 35 milyon Euro bedelle transfer etti.

Milan, Rafael Leao transferini açıkladı

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa’nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Alexandre da Conceiҫão Leao’nun transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, Leao’nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunun geçen sezon transfer olduğu Lille’de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao’nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.


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