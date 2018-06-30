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Milan Rapaic: Fenerbahçe'ye Luka Modric'i önermiştim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Milan Rapaic, transfer itirafında bulundu.

Milan Rapaic: Fenerbahçe'ye Luka Modric'i önermiştim

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Milan Rapaic, beIN SPORTS HABER'e özel açıklamalar yaptı... Fenerbahçe'deki yeni yapılanma ve genç takımda oynayan oğlu Boris hakkında görüşlerini dile getiren Rapaic Hırvat milli takımı'nın yıldızı Luka Modric'i Dinamo Zagreb'de oynadığı yıllarda sarı lacivertlilere önerdiğini söyledi...

"Fenerbahçe'nin artık nokta transferler yapacağına inanıyorum"

Cocu'nun Fenerbahçe için çok çok iyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Comolli'nin de geçmişte sportif direktör olarak yeterli tecrübesi var. Bu yapılanmanın Fenerbahçe için çok olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarlarını hücum futboluyla heyecanlı bir sezon bekliyor. Fenerbahçe taraftarlarının baskılı oyunu sevdiklerini biliyorum. Fenerbahçe'nin artık nokta transferler yapacağına inanıyorum.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon iyi ve kötü maçları oldu. Taraftarların eleştirisine rağmen takım son saniyeye kadar şampiyonluğu kovaladı. Fenerbahçe gibi takımlarda taraftarların istediği tek şey vardır; atak, atak, atak. Böyle kulüplerde taraftarlar fazla taktiksel oyun sevmez. Sadece hücum futbolu talep ederler. Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etmek için 90 dakika boyunca baskılı oynamanız gerekiyor.

"Boris Fenerbahçe'ye çok şey katabilecek yeteneğe sahip"

Oğlum Boris'in fantastik bir kariyeri olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynayabilecek ve takıma çok şey katabilecek yeteneğe sahip. Kendisini göstermesinin uzun süre alacağını düşünmüyorum.

"Modric'i Fenerbahçe'ye önermiştim"

Artık 18-19 yaşındaki oyuncuları Hırvatistan'dan bulup Fenerbahçe'ye getirmek kolay değil. Şu anda tüm büyük kulüpler genç isimleri kadrosuna katmak istiyor ve istenen bonservis bedelleri fazlasıyla arttı. Ancak birçok fantastik yetenekleri barındırdığımızı söyleyebilirim. Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncularımızın kalitesi de bunu ispatlıyor.

Elbette bunu severek yaparım. Fenerbahçe için her zaman oyuncu bakıyorum. Fenerbahçe hayatımın önemli bir parçası. Fenerbahçe'de oynayabilecek birçok genç oyuncu biliyorum.

Modric harika bir oyuncu. Yıllar önce Dinamo'da oynarken Fenerbahçe'ye onu transfer etmesini söylemiştim. Ancak benim söylediğimden bir yıl sonra Comolli sportif direktörken Tottenham büyük bir paraya onu kadrosuna kattı.

"Dünya Kupası'nda kadromuz çok iyi"

Hırvatistan Milli Takımı'nda harika oyunculara sahibiz. Avrupa'nın en iyi orta sahasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dünya Kupası'nda kadromuz çok iyi ve çok tecrübeli. En ileri seviyeye kadar gidebileceklerini düşünüyorum. Ancak bildiğiniz gibi futbolda şansa ihtiyacınız var.

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Rapaic Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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